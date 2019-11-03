اللجنة العليا للنازحين تعقد اجتماعها الأول بحضور معيتيق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 نوفمبر 2019, 09:36 مساء
الاجتماع الأول للجنة العليا للنازحين بحضور النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، 3 نوفمبر 2019 (المجلس الرئاسي)

عقدت اللجنة العليا للنازحين اجتماعها الأول اليوم الأحد، بحضور النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، لمتابعة ما تم تخصيصه للبلديات بقيمة 120 مليون دينار بشأن النازحين.

وتضم اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2019 خلال شهر أكتوبر الماضي، وزراء «المالية، والتعليم، والحكم المحلي، وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين»، كما تضم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي، تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التأكيد على الاستمرار في معالجة أوضاع النازحين، وتذليل الصعوبات التي يواجهونها، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة ملف النازحين بشكل الكامل.

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وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس، مواجهات مسلحة منذ الرابع من أبريل بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق، مما أدى لسقوط مئات القتلى والجرحى وعشرات الآلاف من النازحين بحسب منظمات عالمية.

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