بوالخطابية يحث المواطنين على التبرع لبلدية طبرق لدعم أعمال النظافة والتشجير

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 03 نوفمبر 2019, 09:11 مساء
بوالخطابية أثناء توقيعه لأول نموذج تبرع لصالح بلدية طبرق. (الإنترنت)

حث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج هاشم بوالخطابية، المواطنين في البلدية على فكرة التبرع بثلاثة دينار من كل مواطن «حسب رغبته» لصالح البلدية من أجل صرفها على أعمال النظافة العامة والتشجير.

وقال بوالخطابية في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن فكرته جاءت عندما قام بعض المواطنين ورجال الأعمال بالتبرع لصالح بلدية طبرق لمساعدتها على ترميم الطريق العام أو صيانة خطوط مياه أو خطوط صرف صحي.

وأضاف بوالخطابية أن البلدية أعدت نموذجا خاصا بالتبرعات «يحق لأي مواطن تعبئته ببياناته الشخصية ووضع القيمة التي يراها مناسبة للتبرع بها من دينار إلى 10 دينار تخصم من حسابه شهريا».

وأوضح أن عملية الصرف من هذه التبرعات التي سيجري تحصيلها «ستكون بإشراف الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بحيث يتم الصرف على عملية تزيين المدينة وتشجيرها والمساهمة في عملية نظافة المدينة بالتنسيق مع شركة الخدمات العامة».

وذكر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق أن عملية التبرع لصالح البلدية «بالرغبة»، مؤكدا أن البلدية وزعت النماذج الخاصة بالتبرعات على كافة القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة داخل بلدية طبرق.

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