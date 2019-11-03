مراقبة التعليم ببني وليد تبدأ تسليم الكتب المدرسية إلى المدارس

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 03 نوفمبر 2019, 08:53 مساء
توزيع الكتب المدرسية على المدارس في بني وليد.. (الإنترنت)

بدأت اللجنة المكلفة بتوزيع الكتاب المدرسي بمراقبة التعليم ببني وليد، اليوم الأحد، تسليم الكتب المدرسية إلى عدد كبير من المدارس التابعة لها في المدينة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وجرت عملية تسليم الكتب المدرسية بالحضور الشخصي لمديري المؤسسات التعليمية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في بلدية بني وليد.

ونوهت مراقبة التعليم في بني وليد إلى أنه سيجري تسليم الكتب إلى بقية المدارس التابعة لمكاتب الخدمات التعليمية بالمراقبة وفقا للجداول المعدة بالخصوص.

يشار إلى أن عددا كبيرا من مدارس مراقبة التعليم ببني وليد كانت مقفلة خلال الأيام الماضية بسبب إضراب المعلمين عن العمل للمطالبة بزيادة الرواتب وتوفير التأمين الصحي للمعلمين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
استبعاد نتيجة 148 متسابقا في نصف ماراثون العاصمة
رياضة محلية
بالصور: انطلاق فعاليات «رالي تي تي» الصحراوي للسيارات والدراجات النارية
رياضة محلية
في العدد 206 من جريدة «الوسط»: «مسار برلين».. ومزاد المبادرات.. وعودة مهرجان ...
ليبيا
أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
منهم 16 لاعبا محترفا.. البنزرتي يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي تونس ...
رياضة محلية
وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق يوضح سبب استقالته
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحسين اللياقة القلبية التنفسية تكافح سرطان الرئة