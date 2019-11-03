احتفالية في سبها بمناسبة إعادة إحياء مركز المأثورات الشعبية

احتفالية إعادة إحياء مركز المأثروات الشعبية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أقيمت بمدينة سبها، اليوم الأحد، احتفالية بمناسبة إعادة إحياء مركز المأثروات الشعبية بعد إغلاق دام عدة سنوات بسبب الظروف التي عاشتها المدينة خلال الفترة الماضية.

وقال المدير الإعلامي للمركز علي قرين لـ«بوابة الوسط» إن مقر المركز أعيد افتتاحه بعد إجراء أعمال صيانة وترتيب أقسامه ليكون متاح أمام الزوار، موضحا أن المقر يضم مكتبة ومعرض المقتنيات والرسم ومقتنيات خاصة بالتراث الفزاني والليبي بكل مكوناته من التبو والعرب والطوارق تشمل معدات وأدوات ما يجعل منه متحف يجب المحافظة عليه.

وأضاف مدير قسم التراث إبراهيم الغناي لـ«بوابة الوسط» أن الاحتفالية تضمنت معرضا للمقتنيات وفقرات موسيقية إلى جانب الخيمة التراثية ومعرض للرسومات لفناني سبها وكذلك جناح خاص للمأكولات الشعبية.