2644 أسرة نازحة إلى زليتن من خمس مناطق في طرابلس

موظفو الشؤون الاجتماعية بزليتن أثناء تسجيل النازحين. (الإنترنت)

قال مدير مكتب الإعلام بفرع الشؤون الاجتماعية في بلدية زليتن، حمزة الحريك إن عدد العائلات النازحة إلى البلدية من مناطق الاشتباكات في طرابلس «وصل إلى 2644 أسرة»، موضحا أن هؤلاء نزحوا من خمس مناطق تشهد اشتباكات في العاصمة.

وذكر الحريك في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن النازحين إلى بلدية زليتن من مناطق «قصر بن غشير والخلة ووادى الربيع وطريق المطار وصلاح الدين» بطرابلس، مؤكدا أن فرع الشؤون الاجتماعية بزليتن بدأ في تحديت منظومة تسجيل الأسر النازحة إلى البلدية من أجل تقديم الخدمات اللازمة لهم.

وأضاف الحريك أن هناك آلية لتسجيل الأسر النازحة حيث يجري «تسجيل النازح بإحضار رقم وطنى وصورة شخصية لرب الأسرة والوضع العائلي»، مشيرا إلى أن اجتماعات وزيارات ميدانية جرت بين فروع الشؤون الاجتماعية في زليتن والخمس ومسلاتة والقره بوللي ومصراتة خلال الفترة الماضية من أجل توحيد منظومة تسجيل الأسر النازحة لهذه البلديات.