الكبير يبحث مع مسؤولين أميركيين سبل تعزيز الاقتصاد الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 نوفمبر 2019, 04:22 مساء
الصديق الكبير يلتقي نائبة مستشار الأمن القومي فيكتوريا كوتس في واشنطن (المصرف المركزي)

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، عددا من المسؤولين الأميركيين، أثناء زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث ناقش سبل التعاون لتعزيز الاقتصاد الليبي.

واجتمع الكبير مع نائبة مستشار الأمن القومي فيكتوريا كوتس، وعضو الكونغرس ثيودور إليوت ديوتش، والسيناتور تود يونغ، حسب بيان نشره المصرف المركزي، اليوم الأحد، عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

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وحضر محافظ المصرف المركزي، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في واشنطن، حيث جرى استعراض ومناقشة الآفاق المستقبلية والتنمية والدولية وعديد الموضوعات ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي، في ظل التحديات القائمة، التي من أهمها الصراعات التجارية بين الدول الكبرى.

 

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