استمرار أزمة نقص الوقود في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 03 نوفمبر 2019, 04:18 مساء
سيارات تنتظر التزود بالوقود عند إحدى محطات التوزيع في بني وليد. (الإنترنت)

تعاني محطات توزيع الوقود في بني وليد من نقص حاد في وقود البنزين والديزل، منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب توقف شركة البريقة لتوزيع الوقود عن إمداد المدينة بالوقود.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن المجلس البلدي يسعى إلى حلحلة الأزمة بالتواصل مع شركات توزيع الوقود.

من جهته يقول خليفة السني أحد المواطنين بالمدينة، إن أهالي بني وليد يضطرون للذهاب إلى المدن المجاورة مثل زليتن ومصراتة للتزود بالوقود.

ويضيف المواطن عبدالله الفقي أن منطقة الحي الصناعي ببني وليد «أصبحت سوق سوداء منتعشة بالوقود» حيث وصل سعر اللتر الواحد إلى دينار ونصف الدينار، مطالبا المسؤولين بتوفير الوقود للمحطات بأسعار معقولة حتى يتسنى للمواطنين التزود بالوقود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
استبعاد نتيجة 148 متسابقا في نصف ماراثون العاصمة
رياضة محلية
بالصور: انطلاق فعاليات «رالي تي تي» الصحراوي للسيارات والدراجات النارية
رياضة محلية
في العدد 206 من جريدة «الوسط»: «مسار برلين».. ومزاد المبادرات.. وعودة مهرجان ...
ليبيا
أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
منهم 16 لاعبا محترفا.. البنزرتي يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي تونس ...
رياضة محلية
وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق يوضح سبب استقالته
ليبيا
السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحسين اللياقة القلبية التنفسية تكافح سرطان الرئة