السوق الموازية: استقرار الدولار والإسترليني.. وانخفاض اليورو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 نوفمبر 2019, 01:44 مساء

استقرت أسعار معظم العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي في بداية تعاملات اليوم الأحد.

فقد استقر سعر صرف كل من العملة الأميركية والبريطانية عند 4.08 دينار مقابل الدولار الواحد، و5.18 دينار مقابل الجنيه الإسترليني، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في حين، سجل سعر صرف العملة الأوروبية انخفاضا طفيفا عند 4.48 دينار لليورو الواحد، مقابل 4.49 دينار، أمس.

أما العملتان التركية والتونسية فقد استقر سعرهما أمام الدينار الليبي، مقارنة بالأمس، لتسجل الليرة التركية 0.72 دينار، والدينار التونسي 1.44 دينار.

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