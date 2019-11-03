الأرصاد: ارتفاع الموج 1.5 متر على الساحل من بنغازي إلى درنة غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 نوفمبر 2019, 12:14 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يبلغ أقصى ارتفاع للموج غدا 1.5 متر على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن سرعة الرياح لن تتجاوز 15 عقدة اليوم الأحد، فيما تبلغ درجة حرارة البحر 24 درجة مئوية.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب، والرياح قبلية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- البحر خفيف الموج، إذ لا يتجاوز ارتفاعه عن متر واحد، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 23 و24 درجة مئوية، الرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، والرياح قبلية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 5 و15 عقدة، وتصل غدا إلى 20 عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة. 

- البحر خفيف الموج اليوم، وارتفاعه يتراوح بين 0.75 و1.25 متر، على أن يكون قليل الاضطراب غدا، ويبلغ ارتفاعه 1.5 متر على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة، ودرجة حرارة سطح البحر 24 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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