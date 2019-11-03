اعتماد نتائج امتحانات الدور الثاني للتعليم الفني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 نوفمبر 2019, 11:19 صباحا
رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني خلال اعتماد النتائج. (وزارة التعليم)

اعتمد رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، د. عادل زنداح، صباح الأحد، نتائج الدور الثاني لإتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط للمعاهد العامة والخاصة والتكميلي.

ووفق الصفحة الرسمية لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فقد جاءت نتائج امتحانات المعاهد الفنية العامة بنسبة 82.8%. بينما جاءت نسبة طلبة المعاهد الخاصة 56.4%، وكانت نسبة نجاح طلاب التكميلي 59.3%، حسب الوزارة.

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يشار إلى أن نسبة النجاح في نتائج الدور الأول لامتحانات المعاهد الفنية العامة بلغت 50.8%، أما المعاهد الخاصة فكانت نسبة النجاح 52%.

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