تراجع الدولار وارتفاع الإسترليني في السوق الرسمية

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، في مستهل تعاملات الأسبوع.

وانخفضت العملة الأميركية بفارق 0.0011 دينار اليوم الأحد مسجلة 1.4001 دينار، مقابل 1.4012 د‫ينار الخميس، حسب النشرة الصادرة عن المصرف المركزي. لكن سعر صرف الاسترليني ارتفع إلى 1.8127 دينار مقابل 1.8103 د‫ينار بفارق 0.0024 دينار، في حين تراجع اليورو إلى 1.5633 د‫ينار مقارنة بـ1.5637 د‫ينار الخميس، بفارق 0.0004 دينار.



واستقرت العملات الآسيوية على المستوى الذي سجلته الخميس، بواقع 1.29 د‫ينار للين الياباني و0.199 دينار للإيوان الصيني. وفي عملات دول الجوار، ارتفع الدينار التونسي بفارق 0.0009 دينار ليبي، مسجلًا 0.4949 دينار ليبي مقابل 0.494 د‫ينار ليبي الخميس، بينما حافظ الدينار الجزائري على مستوى 0.117 دينار ليبي.

أما العملات العربية، فقد تراجع الريال السعودي بفارق 0.0003 دينار، مسجلًا 0.3733 د‫ينار مقابل 0.3736 د‫ينار الخميس، كما هبط الدرهم الإماراتي إلى 0.3812 د‫ينار مقابل 0.3815 د‫ينار أمس بفارق 0.0003 دينار. وأخيرًا، صعدت الليرة التركية بفارق 0.0002 دينار، لتسجل 0.2451 دينار، مقابل 0.2449 دينار الخميس.