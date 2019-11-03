تراجع الدولار وارتفاع الإسترليني في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 نوفمبر 2019, 11:07 صباحا

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، في مستهل تعاملات الأسبوع.

وانخفضت العملة الأميركية بفارق 0.0011 دينار اليوم الأحد مسجلة 1.4001 دينار، مقابل 1.4012 د‫ينار الخميس، حسب النشرة الصادرة عن المصرف المركزي. لكن سعر صرف الاسترليني ارتفع إلى 1.8127 دينار مقابل 1.8103 د‫ينار بفارق 0.0024 دينار، في حين تراجع اليورو إلى 1.5633 د‫ينار مقارنة بـ1.5637 د‫ينار الخميس، بفارق 0.0004 دينار.

واستقرت العملات الآسيوية على المستوى الذي سجلته الخميس، بواقع 1.29 د‫ينار للين الياباني و0.199 دينار للإيوان الصيني. وفي عملات دول الجوار، ارتفع الدينار التونسي بفارق 0.0009 دينار ليبي، مسجلًا 0.4949 دينار ليبي مقابل 0.494 د‫ينار ليبي الخميس، بينما حافظ الدينار الجزائري على مستوى 0.117 دينار ليبي.

أما العملات العربية، فقد تراجع الريال السعودي بفارق 0.0003 دينار، مسجلًا 0.3733 د‫ينار مقابل 0.3736 د‫ينار الخميس، كما هبط الدرهم الإماراتي إلى 0.3812 د‫ينار مقابل 0.3815 د‫ينار أمس بفارق 0.0003 دينار.  وأخيرًا، صعدت الليرة التركية بفارق 0.0002 دينار، لتسجل 0.2451 دينار، مقابل 0.2449 دينار الخميس.

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