«الأرصاد» تتوقع تحسنا في درجات الحرارة اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 نوفمبر 2019, 10:39 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انقشاع السحب الممطرة بدءًا من مساء اليوم على أقصى مناطق شمال شرق البلاد.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يكون الطقس مستقرًّا نسبيًّا على باقي مناطق البلاد، مع احتمال ظهور ضباب خفيف الليلة وصباح غد على أقصى مناطق الساحل الشرقي ومصراتة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم بين 24 و30 درجة مئوية على مناطق الشمال، ولا تتجاوز 22 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدًا على مناطق الشمال الشرقي، وتكون  بين  28 و34 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب، وفق المركز.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، واحتمال ظهور ضباب خفيف على مصراتة آخر الليل والصباح الباكر.

- الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحيانًا، تتحول غدًا إلى شمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و30 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على المنطقة المتدة من طبرق إلى أقصى الساحل الشرقي، مع سقوط أمطار متفرقة، وتبدأ السحب الممطرة بالانقشاع من مساء اليوم مع احتمال تكون ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على أقصى مناطق الساحل الشرقي.

- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية، تنشط أحيانًا على الخليج وسهل بنغازي، وتتراوح درجات الحرارة بين 24 و29 درجة مئوية، ولا تتجاوز 22 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
- السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شمالية غربية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و34 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا على بعض المناطق.

الكفرة - السرير - تازربو:
- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و31 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
استبعاد نتيجة 148 متسابقا في نصف ماراثون العاصمة
رياضة محلية
بالصور: انطلاق فعاليات «رالي تي تي» الصحراوي للسيارات والدراجات النارية
رياضة محلية
في العدد 206 من جريدة «الوسط»: «مسار برلين».. ومزاد المبادرات.. وعودة مهرجان ...
ليبيا
أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
منهم 16 لاعبا محترفا.. البنزرتي يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي تونس ...
رياضة محلية
وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق يوضح سبب استقالته
ليبيا
السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
المسماري يعلق على زيارة سلامة لمطار معيتيقة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحسين اللياقة القلبية التنفسية تكافح سرطان الرئة