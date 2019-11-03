بالصور.. تسرب مياه «كبير» يصل لمؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 نوفمبر 2019, 09:10 صباحا
من تسرب المياه في الكازا. (بلدية طرابلس)

أعلنت بلدية طرابلس عن وقوع «تسرب كبير في المياه في منطقة الكازا بالعاصمة طرابلس»، مشيرة إلى أن هذا التسرب «وصل لمقر المؤسسة الوطنية للنفط».

وأرجعت البلدية هذا التسرب إلى «ارتفاع مستوى ضخ المياه في منظومة النهر داخل طرابلس»، حسب الصفحة الرسمية للبلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ونوهت إلى «الإبلاغ عن التسرب»، لافتة إلى أن «شركة المياه والصرف الصحي ستبدأ التعامل معه».

في يوليو من العام الماضي، تمكنت غرفة التحكم الرئيسة بمنظومة الحساونة - سهل الجفارة من السيطرة على تسرب مياه النهر الصناعي بمحطة تحكم طريق المطار في طرابلس بعد تعرضها لاعتداء من قبل «مجهول».

من تسرب المياه في الكازا. (بلدية طرابلس)
من تسرب المياه في الكازا. (بلدية طرابلس)
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