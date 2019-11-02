توقيف أربعة مهاجرين ليبيين «قصر» في ميناء مرسيليا الفرنسي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | السبت 02 نوفمبر 2019, 11:21 مساء

عثر بحارة على ستة مهاجرين غير شرعيين، بينهم أربعة قصر يحملون الجنسية الليبية وتونسيين اثنين، في سفينة شحن انطلقت من تونس باتجاه مدينة مرسيليا الفرنسية، قبل أن يتم احتجازهم بانتظار البت في مصيرهم.

وتم العثور على الأشخاص الستة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 17 عاما، في حاوية على متن السفنية التي وصلت إلى ميناء مرسيليا قادمة من تونس، بعد أن اختبئوا فيها لمدة ثلاثة أيام، حسب ما ذكرت الرابطة الفرنسية للمساعدة الحدودية للأجانب عبر موقع «تويتر»، موضحة أن المهاجرين صحتهم مستقرة، لكن أحدهم أصيب بنوبة ذعر.

وتم نقل المهاجرين إلى مركز احتجاز، ومن المقرر أن يقوم قاضي فرنسي بدراسة طلب لجوئهم أو بأمر وضعهم ضمن «حماية القصر» أو تمديد وضعهم في منطقة الانتظار قبل إعادتهم لبلادهم.

وقالت جريدة «لوبروفنس» الفرنسية اليوم السبت إنه سيتم إعادة المهاجرين إلى تونس، مشيرة إلى أن الليبين الأربعة لا تربطهم علاقة قرابة، وينتمي كل منه إلى عائلة مختلفة عن الآخر.

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