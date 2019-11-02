عقيلة صالح يبحث مع حفتر التطورات السياسية والعسكرية محليا ودوليا

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع المُشير خليفة حفتر، 2 نوفمبر 2019 ( مكتب الاعلام بالقيادة العامة)

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع قائد الجيش التابع للقيادة العامة المُشير خليفة حفتر، آخر التطورات السياسية والعسكرية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأوضح بيان للقيادة العامة أن اللقاء عقد بمقر القيادة في الرجمة.

وكان حفتر، قرار الثلاثاء الماضي منح علاوة مالية لكل العسكريين المُشاركين في العمليات العسكرية الحالية، على أن تُصرف لهم خلال مدة تكليفهم بالقتال.

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وجاءت نسب العلاوة كالتالي: «عقيد فأعلى يحصل على 25% من المرتب الأساسي، و50% لملازم ثان وإلى مقدم، و100% للجندي وإلى رئيس عرفاء وحدة»، حسب صورة القرار المنشور على صفحة مكتب الإعلام للقيادة العامة بموقع التواصل «فيسبوك».

وتشهد تخوم العاصمة طرابلس مواجهات مسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق، مما أدى لسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، وعشرات الآلاف من النازحين، وفق منظمات دولية.