القوات البحرية تحتفل بالذكرى السابعة والخمسين لتأسيسها

صورة من إحياء الذكرى السابعة والخمسين لتأسيس القوات البحرية, 2 نوفمبر 2019 (البرلمان في طرابلس)

شهدت قاعدة أبو ستة البحرية بالعاصمة طرابلس، اليوم السبت، على متن القطعة البحرية «ابن عوف»، إحياء الذكرى السابعة والخمسين لتأسيس القوات البحرية بالجيش الليبي، التي توافق الثاني من شهر نوفمبر من كل عام.

ووفق بيان لـ«نواب طرابلس» اليوم، تمت الاحتفالية بحضور كل من رئيس الأركان العامة بالجيش التابع لحكومة الوفاق، الفريق ركن محمد الشريف، ورئيس أركان القوات البحرية، اللواء بحار عبدالحكيم أبوحولية، وضباط وعسكريين برئاسة الأركان البحرية والجوية والبرية، ودبلوماسيين وملاحق عسكرية أجنبية وعدد من منتسبي الجيش.

فيما ألقى رئيس النواب المنعقدين في طرابلس الصادق الكحيلي، كلمة بهذه المناسبة، وشارك في تكريم كل من قاعدة طرابلس البحرية، وجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ ومركز بحوث تحت المائية، وعدد من خريجي الأكاديمية البحرية.