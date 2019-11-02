بلدية بنغازي تتفق مع جهاز مكافحة الظواهر السلبية على إزالة المباني المخالفة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 نوفمبر 2019, 08:15 مساء
رئيس المجلس التسييري ببلدية بنغازي يلتقي موظفي جهاز مكافحة الظواهر السلبية. (الإنترنت).

أكدت بلدية بنغازي البدء في إزالة المباني المخالفة المقامة بالمدينة بناء على اتفاق مع جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، على أن يتم نقل أصحاب المباني التي جرت إزالتها إلى مواقع أخرى.

كما شددت البلدية على ضرورة إنهاء الإجراءات المتعلقة بإصدار قرارات الإزالة وتوجيه الإنذارات القانونية للمخالفين، والتنفيذ خاصة فيما يتعلق بفتح مسارات الطرق والشوارع، حسبما ذكرت على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

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وأوضحت أنه سيتم إزالة المباني المخالفة للمخطط العام المعتمد لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الميادين والحدائق والأرض الفضاء وعلى المسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية، على أن تصاحب أعمال الإزالة نقل سكان المباني التي تمت إزالتها.

وجرت مناقشة تنفيذ هذه القرارات خلال اجتماع بين رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران،الذى التقى بموظفي جهاز مكافحة الظواهر السلبية، ولجنة الإزالة بالبلدية بحضور عضو المجلس التيسييري إدريس غيث، اليوم السبت.

ونفذ جهاز مكافحة الظواهر السلبية في بنغازي عددًا من حملات إزالة المباني المخالفة خلال أكتوبر الماضي، إذ أزال عناصر الجهاز عددًا من المباني في مناطق بلعون، وسيدي حسين ووادي القطارة، بعد إخطار المخالفين في وقت سابق بشأن هدم مبانيهم المخالفة.

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