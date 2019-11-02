ميناء بنغازي يستقبل 261 حاوية و7 آلاف طن إسمنت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 نوفمبر 2019, 07:23 مساء

استقبل ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل الحاويات (إكس برس نيل)، الوكيل الملاحي شركة أعالي البحار للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 261 حاوية مواد غذائية منوعة وأخرى مجمدة وأقمشة وملابس وأحذية ومنظفات ومواد منزلية وقرطاسية وقطع غيار سيارات وأثاث وكماليات هواتف ومواد ومعدات مختلفة و27 حاوية غسالات و20 حاوية بطاطين و39 حاوية سيارات استيراد أميركي، وفق الناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي.

ولفت الشهيبي، في بيان اليوم، إلى دخول السفينة (حسن) الوكيل الملاحي شركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 7000 طن إسمنت «أكياس».

وأوضح أن الميناء ينتظر دخول سفينتي نقل السيارات (إسبرنس إكسبرس) الوكيل الملاحي شركة ليبيانا الدولية للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 2072 سيارة قادمة من السوق الأوروبية، والسفينة (بيرسيوس ليبرتي) الوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 1400 سيارة قادمة من السوق الكورية.

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