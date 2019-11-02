العثور على جثث لضحايا «داعش» بالعويجة شرق سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 02 نوفمبر 2019, 04:35 مساء
فرق الهلال الأحمر الليبي تعثر على مقابر جماعية (أرشيفية : الإنترنت)

اكتشفت قوات الأمن مقبرة جماعية تضم رفات أربع جثث مقطوعة الرأس، بمنطقة العويجة الواقعة شرق سرت، يرجح أنها تعود إلى فترة احتلال تنظيم «داعش» مدينة سرت قبل أربع سنوات تقريبًا.

وقال مصدر بجمعية «الهلال الأحمر» الليبي بن جواد لـ«بوابة الوسط»، إن مواطنًا أبلغ مركز الشرطة بالمدينة بوجود جثة بمنطقة العويجة، فتم إبلاغ مديرية أمن رأس لانوف، التي كلفت فريقًا مشتركًا بالذهاب إلى المكان وبالقرب من شاطئ البحر بمنطقة العويجة شرق سرت.

وأوضح المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بإبلاغ النيابة، ليقوم وكيل النيابة العامة بالانتقال إلى مكان الواقعة وإجراء الكشف والمعاينة، حيت تبين وجود مقبرة جماعية ضمت رفات أربعة أشخاص مدنيين تعرضوا للذبح وإصابات مباشرة في الرأس.

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