مصلحة الجمارك تصادر كبدة مجمدة في ميناء الخمس

عينة من شحنة الكبدة المجمدة المضبوطة في ميناء الخميس (صفحة مركز الجمارك على فيسبوك)

ضبط أعضاء مصلحة الجمارك بميناء الخمس البحري، شحنة كبدة مجمدة محظور استيرادها، داخل إحدى الحاويات المبردة بالحظيرة الجمركية في الميناء.

وقال الناطق باسم المصلحة الرائد فهمي حسين الماقوري، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، إنه «بناء على معلومات، تشكلت لجنة لفتح الحاوية وتفتيشها، بالتنسيق بين مركز جمرك ميناء الخمس البحري وقسم مكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة جمارك الخمس، بعد إبلاغ النيابة العامة وأخذ الإذن بالتفتيش».

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بتفتيش الحاوية، تبين أنها تحتوي على «كبدة مجمدة» تم توريدها من الخارج، مغطاة بـ«لحوم مجمدة» وُضعت للتمويه، حسب الماقوري، الذي أضاف: «باعتبار أن الكبدة محظور استيرادها، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركة الموردة».

من ناحية أخرى، أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، رفض شحنة أدوية في مطار معيتيقة الدولي، من عقار «زينيث - zenith» قادمة من المغرب، نظرا لأن الشركة المصنعة «زينيث موروكو» غير مسجلة.

عينة من شحنة الكبدة المجمدة المضبوطة في ميناء الخميس (صفحة مركز الجمارك على فيسبوك)