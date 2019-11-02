القبض على متهم ببيع أراضي الدولة بإجراءات مزورة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 02 نوفمبر 2019, 02:47 مساء
قطعة أرض فضاء في ليبيا (أرشيفية: الإنترنت)

تمكن أعضاء قسم مكافحة التزييف والتزوير بالإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، وبالتعاون مع مديرية أمن مطار بالمدينة، من القبض على متهم ببيع أراض تابعة لوزارة الزراعة، عند محاولته الهرب إلى مصر.

وقال مسؤول الإعلام بالإدارة العامة، وليد العرفي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن المقبوض عليه «باع أراضي خاصة بوزارة الزراعة (مشروع الكروم والتين) بتاريخ رجعي مقابل مبالغ مالية كبيرة، دون دخول أي مبلغ إلى خزينة الوزارة».

وأوضح العرفي: «بتعليمات من النيابة العامة، تم استخراج بيانات بشأن أراض تابعة لنفس المشروع، يشتبه في أن تكون إجراءات بيعها وتخصيصها، مزورة، ثم تبين بعد حضور المواطنين المعنيين بالأمر، إلى مقر الإدارة العامة، بأن جميعهم تحصلوا على هذه الإجراءات بعد العام 2011»، مؤكدا بأن «الوزارة أوقفت تخصيصات المشروع منذ العام 2008».

إجراءات مزورة
وأضاف العرفي: «بعد الاستدلال والتحقيق مع كثير من المواطنين عن كيفية حصولهم على هذه الإجراءات، اتضح أن هناك عديدا من الموظفين تابعين للمشروع يقومون ببيع أراضي الوزارة،بإجراءات مزورة، وتم إثبات كل ذلك بمحضر الاستدلال، وإحالة الموقوف والمحضر إلى النيابة العامة».

يشار إلى أن ظاهرة الاستيلاء على الأراضي والأملاك العامة والخاصة، انتشرت خلال السنوات الأخيرة، كما يقوم بعض المسلحين بالاستيلاء عليها، وسط مطالبات شتى من المواطنين، بأن تتصدى الجهات المختصة لتلك الظاهرة بحسم.

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