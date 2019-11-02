المشري يلتقي رئيسي «البرلمان الدولي» وبرلمان أمريكا اللاتينية في المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 نوفمبر 2019, 02:24 مساء
صورة من لقاء المشري مع رئيسي «البرلمان الدولي» وبرلمان أمريكا اللاتينية في المغرب (المجلس الأعلى للدولة)

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أثناء زيارته المغرب، رئيس اتحاد البرلمان الدولي غابريلا بارون، ورئيس برلمان أميركا اللاتينية خورخي بيزارو سوتو، حيث جرى مناقشة أهمية مشاركة ليبيا في الاتحادات الدولية وتمثيلها بشكل صحيح.

وحسب بيان صادر عن المجلس فإن اللقاء «بحث المستجدات السياسية والعسكرية في البلاد، وتداعيات العدوان على العاصمة طرابلس»، بالإضافة إلى التواصل المستمر والتعاون المثمر في عديد المجالات، على رأسها العمل البرلماني.

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واحتضن مجلس المستشارين في المغرب ندوة دولية حول «البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي»، أمس وأول من أمس، برئاسة رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي حكيم بن شماش، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛ وبحضور رؤساء وممثلي الاتحادات البرلمانية القارية والبرلمانات الوطنية بأفريقيا والعالم العربي وأميركا اللاتينية والكاريبي.

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