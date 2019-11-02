السوق الموازية: الدولار ينخفض والإسترليني يصعد واليورو يستقر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 نوفمبر 2019, 02:04 مساء

تباين أداء العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي في بداية تعاملات الأسبوع اليوم السبت.

فقد افتتح الدولار التعامل على انخفاض طفيف إلى 4.08 دينار اليوم مقابل 4.09 دينار نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 5.18 دينار مقابل 5.13 دينار أول من أمس.

في حين استقر سعر صرف العملة الأوروبية عند 4.49 دينار دون تغيير عن آخر سعر سجله أول من أمس.

أما العملتان التركية والتونسية فقد تحرك سعرهما أمام الدينار الليبي، لتسجل الليرة التركية 0.72 دينار مقابل 0.70 دينار أول من أمس، وكذلك الدينار التونسي إلى 1.44 دينار، مقابل 1.43 دينار.

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