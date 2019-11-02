الأرصاد: سقوط أمطار متفرقة على الساحل من رأس إجدير إلى سرت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على الساحل من رأس إجدير إلى سرت، مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة مساء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم السبت، أن أقصى ارتفاع للموج 1.5 متر على ساحل درنة وطبرق، كما أن درجات الحرارة لن تتجاوز 24 درجة مئوية.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:

- سقوط أمطار متفرقة صباح اليوم، مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة مساء.

- الرياح غربية إلى شمالية غربية، بينما تكون جنوبية غربية غدا، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، إذ يتراوح ارتفاعه بين ربع متر ومتر، وتبلغ درجة حرارة سطح البحر 24 درجة مئوية، وتبقى الرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، خصوصا على الجبل الأخضر وطبرق.

- الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وتكون شمالية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 5 و20 عقدة.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويصل ارتفاعه إلى متر، ويكون الموج قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق، إذ يبلغ ارتفاعه 1.5 متر، بينما لا تتجاوز درجة الحرارة 24 درجة مئوية، وتظل الرؤية جيدة.