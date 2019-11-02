تركيب خط ألياف ضوئية داخل حقل السرير النفطي

أعمال توصيل خط ألياف ضوئية داخل حقل السرير النفطي، 2 نوفمبر 2019 (حقل السرير عبر فيسبوك)

باشر قسم الاتصالات بحقل السرير النفطي، اليوم السبت، في مد وتوصيل خط الألياف الضوئية (فايبر) للأقسام داخل الحقل التابع لشركة الخليج العربي للنفط.

وجرى تركيب خط الألياف في أقسام «النقل، والتصوير، والسلامة، والضغط العالي، والخدمات، والتدريب، ومكتب المؤسسة الوطنية للنفط»، تحت إشراف المهندس أحمد الحضيري، وفق بيان نشره الحقل عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، اليوم.

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ووصل إلى حقل السرير النفطي، أمس، مولدين توربينيين من ميناء البريقة التجاري، يخصان المشروع «J-63»، ويزن الواحد منهما 84 طنا، واستغرقت عملية النقل تسعة أيام متواصلة. وجرى تركيب المولدين داخل المجمع رقم واحد «GC-1»، الذي تنفذه شركة «إي. إم. أي» الفرنسية، الوكيل المعتمد لشركة «سولار»، وبالتعاون مع المقاول شركة «رينكو» الإيطالية.