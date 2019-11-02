الأرصاد: أمطار على غالبية المناطق الساحلية.. وسيول بـ«الجبل الأخضر»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 نوفمبر 2019, 09:15 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على غالبية المناطق الساحلية، تصحبها خلايا رعدية أحيانا، مشيرا إلى سقوط أمطار غزيرة على مناطق الجبل الأخضر، مما يتسبب في تشكل سيول وجريان بعض الأودية، مع احتمال تكون ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية على مناطق الشمال، بينما لا تتجاوز 30 درجة مئوية على مناطق الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- فرصة سقوط أمطار متفرقة صباح اليوم على مناطق من الساحل، وتبدأ السحب الممطرة في الانقشاع التدريجي من مساء اليوم، مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على مناطق الجبل الغربي.

- الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية فجنوبية غربية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا من يوم الغد على غالبية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مراده:
- سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على غالبية المناطق الساحلية، تصحبها خلايا رعدية أحيانا، وتكون غزيرة على مناطق الجبل الأخضر، مما يتسبب في تشكل سيول وجريان بعض الأودية، مع احتمال تكون ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية فجنوبية غربية، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و28 درجة مئوية، ولا تتجاوز 21 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا يوم الإثنين على غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
- السماء صافية إلى قليلة السحب على مناطق الجفرة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية فجنوبية غربية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو:
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و30 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: انطلاق فعاليات «رالي تي تي» الصحراوي للسيارات والدراجات النارية
رياضة محلية
أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
منهم 16 لاعبا محترفا.. البنزرتي يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي تونس ...
رياضة محلية
وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق يوضح سبب استقالته
ليبيا
السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
المسماري يعلق على زيارة سلامة لمطار معيتيقة
ليبيا
«طباخ بوتين» وراء 27 حسابا وصفحة ليبية مزيفة في «فيسبوك»
ليبيا
بالفيديو.. قنصل ميلانو ينفي طرد الطفلة شيماء قشيرة ووالدتها
ليبيا
سلامة: ليت الدول الكبرى تهتم بالليبيين كما تهتم بثروتهم
ليبيا
المسماري: طائرات سلاح الجو تقصف أهدافا في الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
سلامة يحدد 4 خطوات لوقف القتال في ليبيا
ليبيا
«فيسبوك» تفكك «شبكة تضليل» روسية استهدفت 8 دول أفريقية بينها ليبيا والسودان
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: إظهار عدد السعرات الحرارية يقلص استهلاك الوجبات الدسمة