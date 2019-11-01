احتفالية في غدامس للأطباء الستة بعد إطلاق سراحهم

احتفالية في طرابلس للأطباء الستة، الذين كانوا قد احتجزوا في طريقهم إلى مدينة غدامس, 1 نوفمبر 2019 (بلدية غدامس)

أقيمت مساء اليوم الجمعة، في طرابلس احتفالية، للأطباء الستة، الذين كانوا قد احتجزوا في طريقهم إلى مدينة غدامس لإجراء عمليات وفحوصات للمرضى بمستشفى غدامس العام.

ووفق بيان لبلدية غدامس، فإن الاحتفالية كانت بفندق هارون بحضور المجلس البلدي غدامس، ومدير المستشفى غدامس العام، ورئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني غدامس، وبعض من أهالي المدينة ومن سكان طرابلس، «وذلك لشكرهم وتقديرهم على جهودهم وتضحياتهم من أجل مرضى المدينة».

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وكانت الناطقة باسم المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، وداد أبو النيران، أعلنت إطلاق الأطباء الستة، مؤكدة أنهم خرجوا من مدينة الزنتان في طريق العودة إلى مدينة طرابلس.

وأعلنت أبو النيران، قبل أكثر من أسبوعين في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، «خطف ستة أطباء من قافلة طبية كانت في طريقها إلى غدامس».

وكشف مدير مستشفى غدامس، محمد الثني، أن خاطفي الأطباء الستة «يطالبون بالإفراج عن شاب من الزنتان محتجز عند قوة الردع».