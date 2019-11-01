وزير «داخلية الموقتة» يفتتح مركز شرطة طبرق والبحث الجنائي بعد صيانتهما

مركز شرطة المدينة طبرق بعد صيانته. (الوسط)

افتتح وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، إبراهيم بوشناف، رفقة رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، ومدير أمن طبرق، عميد ميلود جواد، مقري مركز شرطة المدينة والبحث الجنائي بعد صيانتهما من قبل إحدى الشركات.

وحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن طبرق، فإن شركة ساحل البطنان للمقاولات العامة هي من قامت بتنفيذ المشروع خلال ثلاثة أشهر، من خلال صيانة مقري مركز شرطة المدينة والبحث الجنائي.

وأضاف المكتب أنه جار تأثيث المباني بالكامل وسيتم الانتقال إليها نهاية الأسبوع المقبل، والتي «ستسهم بشكل كبير في توفير الأمن وسط المدينة».

وافتتح رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، خلال زيارته مطلع الأسبوع الماضي، بلدية طبرق، عددا من المشاريع، منها مستشفى بالخاثر العام ومقر السجل المدني بالفرع البلدي بالخاثر، وعدد من المدارس بطبرق وبئر الأشهب وإمساعد.