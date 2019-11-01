سفارة أميركا تتلقى طلبات الترشح لمنح الطلبة القياديين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 نوفمبر 2019, 07:44 مساء
سفير الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند يلتقي خريجي برنامج ميبي من ليبيا، أكتوبر 2019 (السفارة)

فتحت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، باب قبول طلبات الترشح لمنح دراسية من شأنها أن توفر للشباب الليبيين فرصة للحصول على تجربة أكاديمية في الولايات المتحدة، وذلك ضمن برنامجي «يس» و«ميبي» للعام 2020.

وأعلنت السفارة عبر حسابها على موقع «تويتر»، اليوم الجمعة، أن برنامج كينيدي - لوغار لتبادل الشباب والدراسة (يس) يوفر منحا دراسية لطلاب المدارس الثانوية المتميزين (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما) لقضاء سنة دراسية واحدة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن آخر أجل لتقديم الطلبات 15 نوفمبر 2019. 

ولفتت السفارة إلى أن المستفيدين من المنح الدراسية سيعيشون مع عائلات مضيفة، ويلتحقون بالمدارس الثانوية في الولايات المتحدة، ويشاركون في أنشطة إثراء خاصة تشمل الخدمة المجتمعية والتدريب على القيادة.

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وأوضحت السفارة الأميركية أن برنامج مبادرة الشراكة الشرق-أوسطية للطلبة القياديين (ميبي) للطلبة القياديين، يقدم للطلاب الجامعيين المتميزين للمشاركة في دورة تدريبية مكثفة في القيادة لمدة خمسة أسابيع في الولايات المتحدة.

لمزيد التفاصيل ومتطلبات التقديم لهذه البرامج وجميع برامج التبادل الأميركية المقدمة لليبيين، يرجى زيارة الرابط.

 

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