إيطاليا تسلم أدوية ومعدات طبية لمستشفيات غات وغريان ومرزق وأوباري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 نوفمبر 2019, 07:17 مساء
إيطاليا تسلم مستشفيات ليبية أدوية وأدوات طبية (سفارة إيطاليا)

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا تسليم أدوية ومعدات طبية إلى مستشفيات مدن غات وغريان ومرزق وأوباري.

وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها على موقع «تويتر»، أمس الخميس، إن تسليم الأدوية والمعدات الطبية يأتي في إطار دعم الاحتياجات الإنسانية للسكان المحليين من خلال برنامج «جسر التضامن» بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني.

اقرأ أيضا: السفارة الإيطالية: أجهزة طبية وأدوية لمدينة غات بـ400 ألف يورو 

وفي مارس الماضي، تسلمت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، سيارات إسعاف مجهزة بعناية فائقة مقدمة من الحكومة الإيطالية إلى سبع بلديات ليبية، وذلك في إطار برنامج جسر التضامن بين دولة ليبيا والجمهورية الإيطالية والممول من قبل الحكومة الإيطالية. وأشارت الوزارة إلى أن سيارات الإسعاف سيجري تسليمها إلى بلديات «القره بوللي – الخمس – سبها – الزاوية – أوباري – الكفرة – طرابلس (مستشفى الأطفال)».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: انطلاق فعاليات «رالي تي تي» الصحراوي للسيارات والدراجات النارية
رياضة محلية
أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
منهم 16 لاعبا محترفا.. البنزرتي يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي تونس ...
رياضة محلية
وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق يوضح سبب استقالته
ليبيا
السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
المسماري يعلق على زيارة سلامة لمطار معيتيقة
ليبيا
«طباخ بوتين» وراء 27 حسابا وصفحة ليبية مزيفة في «فيسبوك»
ليبيا
بالفيديو.. قنصل ميلانو ينفي طرد الطفلة شيماء قشيرة ووالدتها
ليبيا
سلامة: ليت الدول الكبرى تهتم بالليبيين كما تهتم بثروتهم
ليبيا
المسماري: طائرات سلاح الجو تقصف أهدافا في الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
سلامة يحدد 4 خطوات لوقف القتال في ليبيا
ليبيا
«فيسبوك» تفكك «شبكة تضليل» روسية استهدفت 8 دول أفريقية بينها ليبيا والسودان
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: إظهار عدد السعرات الحرارية يقلص استهلاك الوجبات الدسمة