«داخلية الوفاق» تنفي إعادة فتح منفذ رأس أجدير

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 نوفمبر 2019, 06:22 مساء
منفذ رأس أجدير. (أرشيفية: الإنترنت)

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إعادة فتح منفذ رأس أجدير الحدودي مع تونس.

وقالت الوزارة إن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت كتابا موجها إلى مدير أمن المنفذ بشأن إعادة فتحه، مشددة على أن «هذا الكتاب مزور ولا أساس له من الصحة»، وفق بيان نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

وناشدت الوزارة، المواطنين عدم الانجرار وراء هذه الشائعات، التي من شأنها زرع الشك في نفوس المواطنين وإرباكهم، حسب البيان.

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الأسبوع الماضي، أكد مصدر مسؤول بالمنفذ، إغلاق المنفذ من الجانب الليبي؛ بسبب «المعاملة السيئة التي يتعرض لها المواطن الليبي من قبل الجانب التونسي، ولعدم الاستجابة من جانبهم لتسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بالمسافرين»، وقال لـ«بوابة الوسط»، إن قرار الإغلاق جرى «من قبل رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، العميد جمعة غريبة، وبالتنسيق مع المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحى باشاغا، إلى أن يتم حل كل المشاكل التي يتعرض لها المسافر الليبي في المنفذ من الجانب التونسي».

كان المفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا أعلن الشهر الماضي أنه بحث مع وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي هذا الشأن، وقد أثمرت تلك الاتصالات عن تحسن حركة العبور بالمنفذ، حسب بيان الوزارة يوم 14 سبتمبر الماضي.

وقالت وزارة الداخلية إن المسافرين الليبيين عبر المنفذ يتعرضون لعديد المشكلات والعراقيل خلال تنقلهم عبر المنفذ، من أهمها الانتظار لساعات طويلة في الجانب التونسي قد تتجاوز الـ24 ساعة، رغم أن بينهم بعض الحالات الإنسانية، إضافة إلى عدم وجود مرافق خدمية وصحية بالمنفذ، كما أن هناك زيادة في مشكلة تشابه الأسماء والتأخير في الردود لتسوية أوضاعهم، وسوء المعاملة للمواطنين الليبيين.

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