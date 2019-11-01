ورشة عمل «ألمانية» لممثلي 16 بلدية بهدف تنمية القدرات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 نوفمبر 2019, 05:11 مساء
ورشة عمل لممثلي 16 بلدية بهدف تنمية القدرات المؤسساتية (بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا)

نظمت الجمعية الألمانية للتعاون الدولي «جي آي زي»، ورشة عمل جمعت ممثلين عن 16 بلدية من جميع أنحاء ليبيا، بهدف تنمية القدرات المؤسساتية للبلديات من أجل خدمات أفضل على المستوى المحلي، وذلك في إطار مشروع «دعم البلديات في ليبيا»، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الاقتصادي الألمانية.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا أن المشروع يهدف إلى توفير تقييم مؤسساتي وجداول عمل مؤسساتية، وكذلك تعزيز الهياكل التنظيمية والإجراءات داخل البلديات، حسب بيان نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» اليوم الجمعة.

اقرأ أيضا: وفد بريطاني يطلع على مشروعات يمولها الاتحاد الأوروبي في ليبيا  

وفي أكتوبر 2018، بدأ برنامج «التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية الاقتصادية في ليبيا» ويستمر ثلاث سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو من صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبي لأفريقيا، بهدف تحسين الظروف المعيشية وتعزيز قدرة شرائح المجتمع الأكثر ضعفا على الصمود في 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا، وخصوصا البلديات المتأثرة إلى حد بعيد بتدفق المهاجرين ونزوح السكان الليبيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: انطلاق فعاليات «رالي تي تي» الصحراوي للسيارات والدراجات النارية
رياضة محلية
أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
منهم 16 لاعبا محترفا.. البنزرتي يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي تونس ...
رياضة محلية
وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق يوضح سبب استقالته
ليبيا
السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
المسماري يعلق على زيارة سلامة لمطار معيتيقة
ليبيا
«طباخ بوتين» وراء 27 حسابا وصفحة ليبية مزيفة في «فيسبوك»
ليبيا
بالفيديو.. قنصل ميلانو ينفي طرد الطفلة شيماء قشيرة ووالدتها
ليبيا
سلامة: ليت الدول الكبرى تهتم بالليبيين كما تهتم بثروتهم
ليبيا
المسماري: طائرات سلاح الجو تقصف أهدافا في الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
سلامة يحدد 4 خطوات لوقف القتال في ليبيا
ليبيا
«فيسبوك» تفكك «شبكة تضليل» روسية استهدفت 8 دول أفريقية بينها ليبيا والسودان
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: إظهار عدد السعرات الحرارية يقلص استهلاك الوجبات الدسمة