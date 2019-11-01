وزير «مواصلات الوفاق» يوجه بتدريب أطقم «الأفريقية للطيران»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 نوفمبر 2019, 02:32 مساء
اجتماع «مواصلات الوفاق» لمناقشة مشكلات «الأفريقية للطيران»، 31 أكتوبر 2019، (مواصلات الوفاق)

عقد وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق اجتماعا لمناقشة المشكلات التي تعيق الشركة الأفريقية للطيران القابضة، سواء من داخلها، أو تتعلق بالمؤسسات التي تتعامل معها بشكل مباشر أو غير مباشر، موجها باتخاذ إجراءات تتعلق بإعداد مدربين لأطقم الطيران وبرنامج تدريبي يعتمد من قبل مصلحة الطيران المدني؛ لمنح فرص للصفوف التالية من الطيارين.

وناقش الاجتماع وضع آلية من شأنها رفع مستوى أداء الشركة وأطقُمها الجوية والأرضية؛ بهدف تقديم خدمة منتظمة وبمواعيد ثابتة للمسافرين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

ومنح الوزير فترة شهر للإدارات التنفيذية بالشركة لتنفيذ ما اتفق عليه في الاجتماع، بحيث يعقد اجتماع آخر في نهاية شهر نوفمبر؛ لمراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات بهذا الشأن.

حضر الاجتماع الذي استضافته مقر وزارة المواصلات في طرابلس، رئيس وأعضاء «الأفريقية للطيران» ومجلس إدارة الخطوط الجوية الأفريقية، ومدير عام الخطوط الأفريقية والإدارات التنفيذية التابعة لها، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الطيران والنقل الجوي، ومدير إدارة السلامة وبعض رؤساء إدارة السلامة.

يذكر أن معتوق رأس الاجتماع العادي الأول للجمعية العمومية لـ«الأفريقية للطيران»، في 8 أكتوبر الماضي، إذ استعرض تقدير نشاط الشركة، وعرضت استراتيجية عمل مجلس الإدارة، وتقرير هيئة المراقبة وعرض الميزانية التقديرية للشركة عن السنتين 2019 - 2020، وتعيين المراجع الخارجي للسنوات المالية 2014 – 2015، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال، حيث أدرج في هذا البند عدد من المواضيع المهمة.

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