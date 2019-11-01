اجتماع «سرت للنفط» و«الجوف» لمناقشة التعاون في حفر الآبار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 نوفمبر 2019, 01:40 مساء
اجتماع مسؤولي «سرت للنفط» و«الجوف»، 31 أكتوبر 2019، (سرت للنفط)

عقد مسؤولون في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اجتماعا مع نظرائهم في شركة الجوف للتقنية النفطية، لمناقشة التعاون في مجال حفر الآبار.

واستعرض الاجتماع نشاط واستعداد شركة الجوف لتقديم الخدمات المتعلة بمجالي الحفر والإنتاج والخدمات السلكية، حسب بيان شركة سرت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وتتعاون الشركتان في العديد من المجالات، إذ عرضت «الجوف» أخيرا على «سرت للنفط» منتجها المكافئ الجديد «Jof Scale 7801»، الخاص بمنع التكلس في مبخرات وحدات تحلية مياه البحر، وقد طلب الأخيرة معاونتها في مواجهة مشكلات التكلس.

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