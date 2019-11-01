«صحة الوفاق» تشارك في حفل ختام شهر التوعية بسرطان الثدي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 نوفمبر 2019, 10:02 صباحا
المسؤول بالإدارة الإعلام في «صحة الوفاق»، أنور فرج الله، 31 أكتوبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

شاركت إدارة الإعلام بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، بالحفل الذي نظمته مصحة المسرة في طرابلس، في ختام حفل الشهر التوعوي من مخاطر سرطان الثدي، أمس الخميس.

وألقى كلمة الإدارة أنور فرج الله، الذي أكد أنه لا ينبغي أن تنحصر التوعية في شهر واحد طوال السنة، وإنما بخطة توعوية شاملة على مدار العام، تشارك بها جميع الجهات الحكومية والأهلية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار فرح الله إلى أهمية الإعلام في نشر التوعية الصحية؛ لكي تصل الرسالة إلى كافة الشرائح، وإيضاح مخاطر هذا المرض للجميع.

ويطلق على أكتوبر لقب الشهر الوردي، في إشارة إلى تخصيصه عالميا لأجل التوعية بشأن سرطان الثدي، وهي مبادرة بدأ العمل بها على المستوى الدولي في العام 2006، حيث تقوم مواقع طبية حول العالم باتخاذ اللون الزهري أو الوردي شعارا لها من أجل التوعية من مخاطر المرض، كما تنظم حملة خيرية دولية من أجل رفع التوعية والدعم، وتقديم المعلومات والمساندة للمرض.

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