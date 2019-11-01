عقيلة يطلع على أعمال لجنة الأزمة للمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 نوفمبر 2019, 09:14 صباحا
لقاء عقيلة صالح مع رئيس لجنة الأزمة للمنطقة الجنوبية، عبد الرحمن الأحيرش، 31 أكتوبر 2019، 0مجلس النواب)

أطلع رئيس لجنة الأزمة للمنطقة الجنوبية، عبد الرحمن الأحيرش، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على أعمال اللجنة، وما قدمته من خدمات للمواطنين، من خلال تقرير مفصل، كما تناول أوضاع المنطقة الجنوبية بشكل عام.

من جانبه، أكد عقيلة ضرورة تكثيف العمل من أجل تقديم الخدمات المواطنين بالمنطقة الجنوبية، وتخقيق العبء عنهم؛ لتحقيق الهدف الذي تشكلت من أجله اللجنة، حسب البيان على موقع مجلس النواب، أمس الخميس.

يذكر أن مجلس النواب اتخذ قرارا في 7 أكتوبر الماضي، بتشكيل لجنة للتحقيق في اتهامات وجهها رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني إلى نواب الجنوب، بأنهم استولوا على أموال مخصصة لمشروعات.

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جاء ذلك بعد تصريحات تلفزيونية للثني، قال فيها إن نواب الجنوب «لا يمثلون مناطقهم»، مؤكدًا أن «لجنة الأزمة التي تشكلت منهم برئاسة مصطفى قنونو حصلت على 30 مليون دينار كانت مخصصة لمشروعات، ووزعوها بينهم»، حسب تعبيره.

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