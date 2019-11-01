مؤسسة النفط تطلق مشروعا لحل مختنقات الشبكة الكهربائية في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 نوفمبر 2019, 12:11 صباحا
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط مشروعا لتزويد عدد من المناطق ببلدية أجدابيا بالكهرباء، وفك المختنقات التي تعاني منها الشبكة، وذلك في إطار جهود المؤسسة لدعم البنية التحتية العامة، وتعزيز التنمية المستدامة، وتأمين الطاقة في المنطقة.

ومن المقرر أن تستكمل إدارة التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة، سلسلة من الأعمال التي تقدر قيمتها بأكثر من مليون دينار، وتشمل تحديث الهياكل الأساسية الحالية للشبكة واستبدال خطوط نقل الكهرباء القديمة، بالإضافة إلى تركيب أعمدة جديدة لربط المنازل الجديدة بالشبكة الوطنية، وفق بيان نشرته المؤسسة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، مساء الخميس.

اقرأ أيضا: مؤسسة النفط: بدء استكمال الربط الكهربائي لتغذية حقل الشرارة  

يشار إلى أن المشروع يجرى تمويله في إطار برنامج مؤسسة النفط للتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى دعم المشاريع الحيوية في المناطق المجاورة للعمليات النفطية، وتعزيز التنمية المستدامة في كافّة أرجاء البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
بالفيديو.. قنصل ميلانو ينفي طرد الطفلة شيماء قشيرة ووالدتها
ليبيا
المسماري: طائرات سلاح الجو تقصف أهدافا في الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
سلامة يحدد 4 خطوات لوقف القتال في ليبيا
ليبيا
«فيسبوك» تفكك «شبكة تضليل» روسية استهدفت 8 دول أفريقية بينها ليبيا والسودان
دولى
«العميل المتخفي» المرشد عن مخبأ البغدادي تنتظره مكافأة تقدر بـ25 مليون دولار
دولى
القنطري لـ«بوابة الوسط»: البنية التحتية ستنعكس قريبا على الرياضة الليبية
رياضة محلية
وزير التعليم يرد على طلب ديوان المحاسبة وقف تنفيذ قراري إيقاف رواتب ومعلمين
ليبيا
«رويترز»: المركزي بالبيضاء يتسلم 4.5 مليار دينار مطبوعة في روسيا خلال 5 أشهر
ليبيا
غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبيين عن مؤتمر برلين
ليبيا
«بين الأسماء وفيات».. ديوان المحاسبة يعلق العمل بقراري وزير التعليم ضد المعلمين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة «متوفاة» تنقذ حياة سبعة مرضى