مؤسسة النفط تطلق مشروعا لحل مختنقات الشبكة الكهربائية في أجدابيا

مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط مشروعا لتزويد عدد من المناطق ببلدية أجدابيا بالكهرباء، وفك المختنقات التي تعاني منها الشبكة، وذلك في إطار جهود المؤسسة لدعم البنية التحتية العامة، وتعزيز التنمية المستدامة، وتأمين الطاقة في المنطقة.

ومن المقرر أن تستكمل إدارة التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة، سلسلة من الأعمال التي تقدر قيمتها بأكثر من مليون دينار، وتشمل تحديث الهياكل الأساسية الحالية للشبكة واستبدال خطوط نقل الكهرباء القديمة، بالإضافة إلى تركيب أعمدة جديدة لربط المنازل الجديدة بالشبكة الوطنية، وفق بيان نشرته المؤسسة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، مساء الخميس.

اقرأ أيضا: مؤسسة النفط: بدء استكمال الربط الكهربائي لتغذية حقل الشرارة

يشار إلى أن المشروع يجرى تمويله في إطار برنامج مؤسسة النفط للتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى دعم المشاريع الحيوية في المناطق المجاورة للعمليات النفطية، وتعزيز التنمية المستدامة في كافّة أرجاء البلاد.