مستشفى تاورغاء يتسلم كمية من دواء اللشمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 أكتوبر 2019, 10:04 مساء
مستشفى تاورغاء يستقبل مصابي مرض اللشمانيا، 25 أكتوبر 2019 (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن مستشفى تاورغاء العام، اليوم الخميس، تسلم كمية من دواء مرض اللشمانيا، الذي انتشر في المدينة من جديد.

وذكر المستشفى في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أنه جرى توفير الأدوية من قِبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ومن الصعب تحديد مؤشر معين لإحصاء المصابين بـ«اللشمانيا»، ولكن حسب التقديرات والإحصاءات المتوافرة يبلغ عدد المرضى في العقود الثلاثة الأخيرة نحو 100 ألف إصابة، من بينها نحو عشرة آلاف حالة سجلت السنة الماضية. حسب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض. 

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وقبل ثلاثة أسابيع، أرسل مدير المستشفى نداء استغاثة إلى كل الأطباء من مختلف المدن والمناطق، لمد يد العون ومشاركتهم في علاج المرض، الذي انتشر في المدينة من جديد، لافتا إلى أن الأطباء المتعاونين معهم من منظمة «أطباء بلا حدود» لا يتعاملون مع مرضى اللشمانيا ويعالجون الحالات المرضية الأخرى.

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وشكا مدير المستشفى من نقص الأطباء والأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن حالات الإصابة بالمرض بلغت 800 حالة منذ شهر أبريل الماضي وحتى مطلع أكتوبر، كان من بينهم رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك.

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