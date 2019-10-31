رئيس «تسييري بنغازي» يبحث مشاريع صيانة كليات ومعاهد «التعليم التقني»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 أكتوبر 2019, 09:39 مساء
رئيس المجلس التسييري بنغازي يلتقي رئيس هيئة التعليم التقني 31 أكتوبر 2019 (البلدية)

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، اليوم الخميس، رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني توفيق المنفي؛ لبحث مشاريع صيانة الكليات والمعاهد التابعة للهيئة التي تعرض معظم مبانيها للتدمير والتخريب أثناء الحرب على الجماعات الإرهابية.

وخلال اللقاء، الذي حضره مدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة، جرى مراجعة الإجراءات المتخذة بشأن البدء في أعمال الصيانة المطلوبة، واتُفِق على البدء في أعمال الصيانة لكلية تقنية الهندسة الميكانيكية، حتى يتسنى استمرار الدراسة بها على الوجه الأكمل، حسب بيان نشرته بلدية بنغازي عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا: إعادة تفعيل مشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم التقني والفني في ليبيا  

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة عبدالله الثني، أصدر تعليمات بصيانة هذه الكليات والمعاهد، بحيث تكون ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي؛ وذلك لدورها في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة في المجالات التقنية والفنية المختلفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
بالفيديو.. قنصل ميلانو ينفي طرد الطفلة شيماء قشيرة ووالدتها
ليبيا
المسماري: طائرات سلاح الجو تقصف أهدافا في الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
سلامة يحدد 4 خطوات لوقف القتال في ليبيا
ليبيا
«فيسبوك» تفكك «شبكة تضليل» روسية استهدفت 8 دول أفريقية بينها ليبيا والسودان
دولى
«العميل المتخفي» المرشد عن مخبأ البغدادي تنتظره مكافأة تقدر بـ25 مليون دولار
دولى
القنطري لـ«بوابة الوسط»: البنية التحتية ستنعكس قريبا على الرياضة الليبية
رياضة محلية
وزير التعليم يرد على طلب ديوان المحاسبة وقف تنفيذ قراري إيقاف رواتب ومعلمين
ليبيا
«رويترز»: المركزي بالبيضاء يتسلم 4.5 مليار دينار مطبوعة في روسيا خلال 5 أشهر
ليبيا
غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبيين عن مؤتمر برلين
ليبيا
«بين الأسماء وفيات».. ديوان المحاسبة يعلق العمل بقراري وزير التعليم ضد المعلمين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة «متوفاة» تنقذ حياة سبعة مرضى