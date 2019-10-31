لجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا تتلقى إحاطة حول تنفيذ حظر الأسلحة والانتهاكات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 أكتوبر 2019, 09:22 مساء
إحدى جلسات مجلس الأمن. (أرشيفية : الإنترنت)

تلقت لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيا، خلال مشاوراتها غير الرسمية السادسة لهذا العام، إحاطة من بعثة الأمم المتحدة في البلاد، وتحديثا شفهيا من قبل فريق الخبراء المعني بليبيا، يركز كل منهما على تنفيذ حظر الأسلحة والانتهاكات المبلغ عنها.

ووفق بيان للأمم المتحدة أمس، عكست الإحاطات القلق بشأن «استمرار تدفق الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم العسكري المبلغ عنها» التي «غذَّت الصراع».

«الاجتماع الوزاري» يدعو لعدم التدخل في النزاع الليبي والامتثال لحظر الأسلحة

فيما أوضح البيان أن أعضاء اللجنة استنكروا الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة وتصاعد الخسائر في صفوف المدنيين، مؤكدين أن الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، تشكل خرقا للقانون الإنساني الدولي.

وشددوا على أهمية التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة، كما هو ضرورة للعملية السياسية في ليبيا، إلى جانب الحاجة إلى تحديد المخالفين ومحاسبتهم وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

ودعا أعضاء اللجنة الدول الأعضاء إلى التعاون الكامل مع الفريق ودعم أعمال التحقيق التي يقوم بها الفريق، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والوصول إليها.

ومن المتوقع تقديم التقرير إلى مجلس الأمن قبل 15 ديسمبر المقبل، مع استنتاجاته وتوصياته، وفقا للفقرة 15 من القرار 2441 (2018).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
بالفيديو.. قنصل ميلانو ينفي طرد الطفلة شيماء قشيرة ووالدتها
ليبيا
المسماري: طائرات سلاح الجو تقصف أهدافا في الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
سلامة يحدد 4 خطوات لوقف القتال في ليبيا
ليبيا
«فيسبوك» تفكك «شبكة تضليل» روسية استهدفت 8 دول أفريقية بينها ليبيا والسودان
دولى
«العميل المتخفي» المرشد عن مخبأ البغدادي تنتظره مكافأة تقدر بـ25 مليون دولار
دولى
القنطري لـ«بوابة الوسط»: البنية التحتية ستنعكس قريبا على الرياضة الليبية
رياضة محلية
وزير التعليم يرد على طلب ديوان المحاسبة وقف تنفيذ قراري إيقاف رواتب ومعلمين
ليبيا
«رويترز»: المركزي بالبيضاء يتسلم 4.5 مليار دينار مطبوعة في روسيا خلال 5 أشهر
ليبيا
غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبيين عن مؤتمر برلين
ليبيا
«بين الأسماء وفيات».. ديوان المحاسبة يعلق العمل بقراري وزير التعليم ضد المعلمين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة «متوفاة» تنقذ حياة سبعة مرضى