«عدل وداخلية وخارجية» الوفاق تشارك بورشة الأمم المتحدة حول صياغة التقارير الوطنية لحقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 أكتوبر 2019, 08:27 مساء
من مشاركة «عدل وداخلية وخارجية» الوفاق بورشة الأمم المتحدة حول صياغة التقارير الوطنية لحقوق الإنسان, (الإنترنت)

شاركت وزارات العدل والداخلية والخارجية بحكومة الوفاق في ورشة عمل نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، حول الآلية الدولية لإعداد التقارير الوطنية لحقوق الإنسان.

ووفق بيان لوزارة العدل اليوم، حضر الورشة عدد من الخبراء بمكتب المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومسؤولي حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما شاركت الهيئة العامة للثقافة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بحكومة الوفاق الوطني.

وتضمن جدول أعمال الورشة دراسة مراحل إعداد التقارير الوطنية وضوابطها وآليات كتابتها، وسبل المراجعة الدورية الشاملة لتلك التقارير والمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة وآليات الدمج بينهما في التقرير الوطني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
بالفيديو.. قنصل ميلانو ينفي طرد الطفلة شيماء قشيرة ووالدتها
ليبيا
المسماري: طائرات سلاح الجو تقصف أهدافا في الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
سلامة يحدد 4 خطوات لوقف القتال في ليبيا
ليبيا
«فيسبوك» تفكك «شبكة تضليل» روسية استهدفت 8 دول أفريقية بينها ليبيا والسودان
دولى
«العميل المتخفي» المرشد عن مخبأ البغدادي تنتظره مكافأة تقدر بـ25 مليون دولار
دولى
القنطري لـ«بوابة الوسط»: البنية التحتية ستنعكس قريبا على الرياضة الليبية
رياضة محلية
وزير التعليم يرد على طلب ديوان المحاسبة وقف تنفيذ قراري إيقاف رواتب ومعلمين
ليبيا
«رويترز»: المركزي بالبيضاء يتسلم 4.5 مليار دينار مطبوعة في روسيا خلال 5 أشهر
ليبيا
غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبيين عن مؤتمر برلين
ليبيا
«بين الأسماء وفيات».. ديوان المحاسبة يعلق العمل بقراري وزير التعليم ضد المعلمين
ليبيا
رئيس الاتحاد الليبي للدراجات يكشف لـ«بوابة الوسط» أسباب تدني نتائج اللعبة
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة «متوفاة» تنقذ حياة سبعة مرضى