وزير العدل يبحث مع معيتيق استئناف عمل مصلحة التسجيل العقاري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 أكتوبر 2019, 07:20 مساء
وزير عدل الوفاق، المستشار محمد لملوم، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق, 31 أكتوبر 2019 (وزارة العدل)

بحث وزير العدل بحكومة الوفاق المستشار محمد عبدالواحد لملوم، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، سبل استئناف عمل مصلحة التسجيل العقاري والذي توقف منذ العام 2011، وتحديث آلية العمل بها ورقمنتها وإدخال الميكنة الحديثة عليها.
كما بحث اللقاء الذي جمع لملوم ومعيتيق بديوان الوزارة اليوم، ربط مصلحة التسجيل العقاري بمنظومة الرقم الوطني والمنظومة المصرفية، حتي يتم تسهيل عملية الإقراض السكني أملا في حل مشكلة الإسكان ودعما للتنمية العقارية.

ووفق بيان لوزارة العدل اليوم، تناول الاجتماع الذي حضره مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومستشار وزير العدل، إذ تناول عددا من المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة والجهات التابعة لها و«تذليل الصعوبات التي تواجهها في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».

وشدد لملوم على أهمية تنظيم عمل محرري العقود وضمان أن تكون تبعيتهم لوزارة العدل نظرا لأهمية وخطورة الأعمال التي يباشرها المحررون.
وأوضح البيان أن المشاريع التي تنفذها وزارة العدل كانت أحد محاور اللقاء، والذي بحث سبل تفعيلها واستكمال المتوقف منها سواء تلك المتعلقة بمقار الهيئات القضائية أو بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
بالفيديو.. قنصل ميلانو ينفي طرد الطفلة شيماء قشيرة ووالدتها
ليبيا
المسماري: طائرات سلاح الجو تقصف أهدافا في الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
سلامة يحدد 4 خطوات لوقف القتال في ليبيا
ليبيا
«فيسبوك» تفكك «شبكة تضليل» روسية استهدفت 8 دول أفريقية بينها ليبيا والسودان
دولى
«العميل المتخفي» المرشد عن مخبأ البغدادي تنتظره مكافأة تقدر بـ25 مليون دولار
دولى
القنطري لـ«بوابة الوسط»: البنية التحتية ستنعكس قريبا على الرياضة الليبية
رياضة محلية
وزير التعليم يرد على طلب ديوان المحاسبة وقف تنفيذ قراري إيقاف رواتب ومعلمين
ليبيا
«رويترز»: المركزي بالبيضاء يتسلم 4.5 مليار دينار مطبوعة في روسيا خلال 5 أشهر
ليبيا
غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبيين عن مؤتمر برلين
ليبيا
«بين الأسماء وفيات».. ديوان المحاسبة يعلق العمل بقراري وزير التعليم ضد المعلمين
ليبيا
رئيس الاتحاد الليبي للدراجات يكشف لـ«بوابة الوسط» أسباب تدني نتائج اللعبة
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة «متوفاة» تنقذ حياة سبعة مرضى