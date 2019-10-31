الخطوط الأفريقية: هنجر الصيانة التابع للشركة بمطار معيتيقة لا يستخدم في أغراض عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 31 أكتوبر 2019, 05:09 مساء
أحد المستودعات (هنجر) بمطار معيتيقة بطرابلس، 29 أكتوبر 2019. (فرانس برس)

نفت شركة الخطوط الجوية الأفريقية استخدام «هنجر الصيانة بمطار معيتيقة في أغراض عسكرية»، مشيرة إلى أن «الهنجر مفتوح للإعلاميين والصحفيين ومن يهمه الأمر في الأوقات كافة».

وقال الناطق باسم الخطوط الأفريقية، عمران الزبادي، لـ«بوابة الوسط»، الخميس «الهنجر يتم استخدامه لصيانة الطائرات المدنية، ويستخدم كمخزن لقطع الغيار، ومعدات الصيانة، وتربض وسطه طائرة إيرباص 319 مصابة منذ أكثر من عام في انتظار وصول قطع الغيار لصيانتها».

وأضاف: «باب الهنجر يعاني خللا يمنعه من القفل منذ مدة، وأن كامل الهنجر مجهز بكاميرات مراقبة نشطة تسجل الحركة أولا بأول وبالإمكان الاطلاع على التسجيلات».

ولفت الزبادي إلى أن «الهوائي المثبت على سطح الهنجر يتعلق باتصالات شركة البريقة للنفط، وقد قمنا بالتواصل مع مسؤولي شركة البريقة وأكدوا لنا أنه هوائي مثبت منذ سنوات عديدة من قبل الشركة العامة للبريد لربط مركز تزويد وقود معيتيقة للطائرات بمستودعي الزاوية وطريق المطار».

يذكر أن  الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، وصف زيارة المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، مطار معيتيقة الدولي بـ«الفصل الجديد من مسرحية التضليل والعبث الإعلامي الذي تمارسه حكومة الوفاق بدعم من سلامة»، وفقا لما نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك.

المسماري يعلق على زيارة غسان سلامة لمطار معيتيقة

واتهم المسماري البعثة الأممية بـ«تجاهل أن مطار معيتيقة ما هو إلا ركن صغير في طرف قاعدة معيتيقة الجوية الضخمة، التي تضم مرافق عسكرية وهناجر وطائرات عسكرية مروحية ونفاثة»، مضيفا أن «صور هذه المرافق على الإنترنت، وخلال حقبة الاستعمار كانت قاعدة معيتيقة من أكبر قواعد أميركا خارج أراضيها، وكانت تسمى هويلس».

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