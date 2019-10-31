الدولار يعاود الارتفاع في السوق الموازية

عاود سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعه مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الخميس.

وصعدت العملة الأميركية بفارق قرشين اثنين، لتسجل 4.09 دينار مقابل 4.07 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان هبوط الجنيه الإسترليني بالفارق نفسه، إذ سجل 5.14 دينار مقابل 5.12 دينار أمس، أما اليورو فقد صعد بفارق 4 قروش، مسجلا 4.49 دينار مقابل 4.45 دينار أمس.

واكتفت الليرة التركية بارتفاع طفيف بواقع قرش واحد، لتسجل 0.70 دينار مقابل 0.69 دينار أمس، بينما صعد الدينار التونسي إلى 1.43 دينار اليوم مقابل 1.41 دينار أمس بفارق قرشين اثنين.