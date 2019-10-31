«تعليم الوفاق» تتفق مع مجمع اللغة العربية على مراجعة المناهج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 أكتوبر 2019, 09:41 صباحا
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (الإنترنت: أرشيفية)

اتفق مسؤولون في وزارة التعليم بحكومة الوفاق، مع نظرائهم في مجمع اللغة العربية على متابعة المناهج الدراسية لكل المراحل التعليمية، ومراجعتها وتطويرها.

واستضاف مقر المجمع في طرابلس الاجتماع، الذي أوصى بأن ينظم المجمع برامج تدريبية في المهارات النحوية والأساليب اللغوية، ضمن خطط مشتركة تزيد من خبرة الطرفين، حسب بيان وزارة التعليم على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

يأتي ذلك في إطار إجراءات تتخذها حكومة الوفاق من أجل تطوير التعليم، ومنها القرار الذي اتخذ الإثنين الماضي، بتكليف الوزارة وهيئة العلوم التطبيقية والتكنولوجيا بإنشاء هيئة تعنى بشريحة الموهوبين والمتفوقين.

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