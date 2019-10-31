عقيلة يرأس اجتماعا موسعا لبحث أزمة المعلمين ودعم الجيش وتمويل الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 أكتوبر 2019, 01:20 صباحا
اجتماع موسع في البيضاء برئاسة عقيلة صالح، 30 أكتوبر 2019 (صفحة الحكومة الموقتة على فيسبوك)

ترأس رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أمس الأربعاء، اجتماعا موسعا بمدينة البيضاء، لمناقشة «أزمة اعتصام المعلمين، والأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، والاستعداد لاستقبال فصل الشتاء، وآليات الصرف على بنود الميزانية العامة».

وضم الاجتماع، رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب طلال الميهوب، ورئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، ورئيس هيئة السيطرة بالقوات المسلحة اللواء عون إبراهيم، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووكيل وزارة المالية والتخطيط امراجع غيث، حسب بيان نشرته صفحة الحكومة الموقتة على موقع «فيسبوك».

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ولفت البيان إلى أن الاجتماع ناقش الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، وآليات دعم القوات المسلحة في حربها على الإرهاب، واستعدادات كافة الجهات المعنية لاستقبال فصل الشتاء المقبل تحسبا لأي طاري، كما استعرض الوضع المالي العام للدولة، وآليات الصرف على بنود الميزانية العامة من خلال البحث عن مصادر تمويل بديلة.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مركزية يرأسها أحد أعضاء مجلس النواب، وتضم في عضويتها الجهات الرسمية المعنية؛ لبحث آلية تطبيق قوانين مجلس النواب الخاصة بزيادة المرتبات، على أن تتواصل اللجنة مع المعلمين بمختلف شرائحهم، بما يضمن فض الاعتصام وانطلاق العام الدراسي الحالي، وفق البيان.

اجتماع موسع في البيضاء برئاسة عقيلة صالح، 30 أكتوبر 2019 (صفحة الحكومة الموقتة على فيسبوك)
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