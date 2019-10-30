المسماري: طائرات سلاح الجو تقصف أهدافا في الكلية الجوية بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 11:28 مساء
الناطق باسم القيادة العامة أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت).

أكد الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن طائرات سلاح الجو استهدفت «مرافق تستخدَم في تخزين وتجهيز الطائرات المسيَّرة» في الكلية الجوية بمصراتة.

وقال المسماري، في بيان اليوم الأربعاء، إنه من خلال معلومات متوفرة لدى أجهزة الاستخبارات التابعة للقوات المسلحة، جرى رصد أماكن متفرقة في الكلية الجوية بمصراتة، عبارة عن دُشم تستخدَم في تجهيز الطائرات المسيرة «وم/ط» وتخزين صواريخها.

اقرأ أيضا: المسماري: نفذنا 6 غارات على «أهداف عسكرية» في مصراتة  

وأوضح أنه «جرى التعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة، التي أقلعت من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في نفس الوقت»، مؤكدا أن الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقة»، ودمرت المرافق المستخدَمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100%، حسب قوله.

وفي أغسطس الماضي، أعلن المسماري استهداف الكلية الجوية بـ«12 غارة»، معتبرًا إياها «قاعدة جوية تركية»، وقال إنهم وجدوا «منشآت جديدة داخل الكلية ذات صفة عسكرية مثل الدشم وهناجر وساحات جديدة للطيران، وبدأ يتحول المهب -الذي هو شبه مدني- إلى قاعدة جوية عسكرية تركية». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«العميل المتخفي» المرشد عن مخبأ البغدادي تنتظره مكافأة تقدر بـ25 مليون دولار
دولى
القنطري لـ«بوابة الوسط»: البنية التحتية ستنعكس قريبا على الرياضة الليبية
رياضة محلية
وزير التعليم يرد على طلب ديوان المحاسبة وقف تنفيذ قراري إيقاف رواتب ومعلمين
ليبيا
«رويترز»: المركزي بالبيضاء يتسلم 4.5 مليار دينار مطبوعة في روسيا خلال 5 أشهر
ليبيا
غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبيين عن مؤتمر برلين
ليبيا
«بين الأسماء وفيات».. ديوان المحاسبة يعلق العمل بقراري وزير التعليم ضد المعلمين
ليبيا
رئيس الاتحاد الليبي للدراجات يكشف لـ«بوابة الوسط» أسباب تدني نتائج اللعبة
رياضة محلية
«مباحثات زوارة» تعيد «مسار برلين» إلى صدارة المشهد الليبي
ليبيا
صندوق النقد: البطالة محرك للتظاهرات في دول عربية
اقتصاد
«تعليم الوفاق» تعتذر عن خطأ في قرار وقف مرتبات 152 ألف عامل في الوزارة
ليبيا
«رويترز»: مساعد البغدادي لعب دورا في الإيقاع به
عربى
إيقاف 805 مسؤولين بـ«تعليم الوفاق» عن العمل وإحالتهم للتحقيق
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

10 خطوات لحماية بياناتك على «غوغل» بعد وفاتك