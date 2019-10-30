شقيق وزير التعليم ضمن كشف الـ152 ألف معلم الموقوفين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 09:16 مساء

كشف وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، أن شقيقه ضمن المعلمين الموقوفين عن العمل، قائلًا: «أخويا ولد أمي وأبويا، في وسطهم، واحد من ضمن 152 ألف معلم».

وتابع عبد الجليل خلال حوار مع قناة «ليبيا الرسمية»، أن الوزارة اعتمدت «مسطرة»، في وضع أسماء الـ152 ألف معلم الموقوفين، من خلال أسماء المراقبات وأسماء المالية، ومطابقتها، بينما تم استبعاد الأسماء غير المتطابقة في الكشفين.

وشدد على أن هناك مهلة أمام الـ152 ألف معلم حتى 30 نوفمبر، للتظلم على القرار، خلال دقيقة أو دقيقتين على الإنترنت وإعطاء معلومات عنه وعن المدرسة التابع لها.

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