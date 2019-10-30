حزب إيطالي في الائتلاف الحاكم يدعو لتعديل جذري بإتفاقية الهجرة مع ليبيا

دعا الأمين العام للحزب الديمقراطي في إيطاليا، شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم، إلى «تعديل جذري» في مذكرة التفاهم بين إيطاليا والسلطات الليبية في طرابلس الخاصة بالهجرة، ولكنه رفض انسحاب روما من الاتفاقية بشكل أحادي.

وقال نيكولا تزينغاريتّي في تصريحات إذاعية صباح الاربعاء «المذكرة مع ليبيا (بشأن المهاجرين) يجب أن تتغير بشكل جذري. الحزب الديمقراطي سيطلب ذلك من وزيرة الداخلية في جلسة الاستماع البرلمانية اليوم»، وأضاف «أنا لا أؤمن مطلقًا بفك ارتباط أحادي الجانب» لأن «الحل ليس هو الهروب من سيناريوهات الأزمة»، بحسب وكالة (آكي) الإيطالية.

القوات البحرية تنقذ 148 مهاجرا غير شرعي بينهم مصريون ومغاربة

وقال زعيم الحزب الديمقراطي «يجب على هذه الحكومة أن يكون لديها سياسة واضحة بشأن الهجرة: توسيع اتفاقية مالطا (لتوزيع المهاجرين المنقذين في البحر) لتشمل بلدانا أوروبية أخرى ويتعين بعد ذلك إنشاء ممرات إنسانية».

ووقعت حكومة باولو جينتيلوني السابقة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية على مذكرة تفاهم لدعم مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية وعمليات التهريب، والتي ستتجدد بصورة تلقائية في الثاني من نوفمبر المقبل، إذا لم يبد أي من الطرفين الموقعين عليها الرغبة في تعديلها أو إلغائها.

المنظمة الدولية للهجرة: إعادة 141 مهاجرا نيجيريا من ليبيا إلى بلادهم