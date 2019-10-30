بالصور.. انتشار عناصر «مكافحة الظواهر السلبية» لتأمين المصرف «التجاري الوطني» فرع البحيرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 06:36 مساء

نشر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، صورا تظهر قيام عناصره بتأمين المصرف التجاري الوطني فرع البحيرات الشمالية بمدينة بنغازي، بهدف «تخفيف الازدحام وحلحلة المختنقات أمام المواطن».

وأوضح الجهاز في بيان اليوم، أن هذا الإجراء جاء ضمن الخطة الأمنية لتأمين المنشآت المصرفية بالمدينة، بعد عدة شكاوى تلقاها الجهاز تتحدث عن «عدم توفر الأمن والتقليل من شأن المواطن بالمصرف»، مشيرا إلى دور  عناصر الجهاز في حل هذه المشكلات داخل المنشآت المصرفية.

وشرع الجهاز في وقت سابق في تأمين المنشآت الصحية بالمدينة، خصوصا مركز بنغازي الطبي لفرض الأمن وتقديم يد العون للمواطن وتذليل الصعاب أمامه.

وقال الجهاز إنه لم تسجل حتى الآن أي خروقات أمنية أو اعتداءات على الأطقم الطبية.

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